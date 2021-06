La ripresa economica internazionale sta assumendo maggior forza e l’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) migliora ulteriormente le sue previsioni. Già nel marzo scorso l’Organizzazione aveva delineato un quadro migliore rispetto alla precedente analisi di dicembre e nei giorni passati, con la pubblicazione del documento Prospettive economiche, ha dato qualche altro tocco di rosa in più e qualche altro tocco di grigio in meno. L’OCSE non manca peraltro di richiamare i problemi di rilievo ancora esistenti, ma le cifre sono nel complesso più positive.

Le cifre

L’OCSE ha sede a Parigi e raggruppa 37 Paesi. Molte delle maggiori economie sviluppate ne fanno parte, la Svizzera è membro. Gli USA, il Giappone e i principali Paesi europei sono tra i membri, mentre Cina e Russia...