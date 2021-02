Philipp Hildebrand non sarà il nuovo segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si trovava fra i quattro finalisti ma questa sera, tramite Twitter, ha informato che rinuncia alla candidatura.

Hildebrand ha ringraziato le autorità elvetiche e ha affermato che si è sentito onorato di essere stato nominato per la carica. Tuttavia ha anche spiegato che per ambire a un posto simile è necessario un ampio consenso fra tutti i rappresentanti dell’organizzazione, cosa che non sentiva di avere.

Rimangono ora in corsa l’ex commissaria europea al commercio Cecilia Malmström (Svezia), il ministro delle finanze australiano Matthias Cormann e l’ex commissaria europea per l’occupazione e gli affari sociali Anna Diamantopoulou (Grecia). Il processo di selezione terminerà il mese prossimo per un’entrata in carica prevista il 1° giugno.