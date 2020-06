Il prodotto interno lordo svizzero diminuirà del 7,7% quest’anno, per poi salire del 5,7% nel 2021: la previsione è dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sulla base di uno scenario che vede la pandemia di coronavirus contenuta entro questa estate. «Nonostante un confinamento di durata più breve rispetto ad altri paesi i consumi delle famiglie e gli investimenti sono crollati», affermano gli economisti dell’organismo con sede a Parigi in un rapporto pubblicato oggi dedicato all’andamento della congiuntura mondiale. Secondo l’OCSE i principali motori della crescita elvetica stanno perdendo colpi: i consumi privati dovrebbero diminuire del 6,8% nel 2020, mentre le esportazioni saranno in calo del 7,6%. L’anno prossimo si assisterà per contro a un rimbalzo rispettivamente del 6,5% e del 4,2%.