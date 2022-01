Germania sotto i riflettori ieri all’edizione 2022 online del World Economic Forum (WEF). L’intervento del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha caratterizzato in ampia misura la terza delle cinque giornate del Forum. Lotta contro la pandemia, azione per il clima, politica estera e in particolare questione Ucraina-Russia sono stati i tre capitoli principali trattati da Scholz, nel suo intervento e nelle risposte alle domande che gli ha posto il fondatore del WEF, Klaus Schwab.

La cooperazione

«I vaccini sono di gran lunga il miglior strumento per lasciarci la pandemia alle spalle – ha detto Scholz- ma senza una campagna di immunizzazione veramente globale, esauriremo presto le lettere dell’alfabeto greco per indicare le nuove varianti del virus». «La buona notizia - ha aggiunto il cancelliere tedesco,...