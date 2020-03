Le aziende che hanno invece presentato richiesta per il lavoro ridotto hanno superato le 10 mila. «Per far fronte anche a questa nuova mole di lavoro, ci siamo organizzati all’interno dell’Amministrazione cantonale convogliando risorse nella Sezione del lavoro grazie alla collaborazione di tutti i dipartimenti abbiamo rafforzato il team che se ne occupa», ha asserito ancora il presidente del Governo cantonale.

«Per quanto riguarda i crediti, ho chiesto all’Associazione bancaria ticinese di raggruppare i dati riguardanti l’intera piazza finanziaria». Dati che non sono ancora stati raccolti nella loro totalità, ma che stanno riscontrando l’interesse di molte società locali, come dimostrano anche alcune delle testimonianze da noi raccolte negli scorsi giorni. «Posso però dire - ha continuato Vitta - che Banca Stato, in questi pochi giorni, ha già erogato oltre 50 milioni di franchi di crediti e in pochi giorni stimiamo di superare, solo con Banca Stato, i 100 milioni di crediti erogati». «Sono cifre importanti, è liquidità che entra nel sistema economico e che permette di far fronte all’emergenza più immediata», ha concluso Vitta.