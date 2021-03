Entra oggi in carica come direttore generale dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio, sigla in inglese WTO) l’ex ministro delle Finanze della Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, che è anche cittadina USA ed è la prima donna ad avere questo ruolo. Era rimasta l’unica candidata in lizza, dopo il ritiro della sudcoreana Yoo Myung-hee. Ma il fatto che fosse la sola ancora in corsa non deve trarre in inganno. La nomina del numero uno dell’OMC, che ha sede a Ginevra, non è mai un passaggio semplice. E tanto meno lo è stato in questo caso. L’uscita l’agosto scorso del precedente direttore generale, il brasiliano Roberto Azevêdo, era avvenuta infatti quando ancora era molto forte l’effetto degli attacchi all’OMC da parte dell’ex presidente USA Donald Trump.

L’arrivo di Biden

Si è dovuto attendere...