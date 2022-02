Rosso, anzi rosso cupo: un solo colore ha dominato oggi sui mercati, dopo la decisione di Vladimir Putin di «reagire alle interferenze straniere» nel Donbass. Gli investitori hanno cercato riparo nei cosiddetti beni rifugio, ma a predominare in tutte le asset class è stato un forte nervosismo. Mentre l’indice della paura VIX è schizzato a 36 punti (+18%), la Borsa russa è crollata lasciando sul terreno oltre il 40%, con le contrattazioni che sono state interrotte a più riprese. In sei giorni le perdite hanno superato il 60%. Anche il rublo ha sofferto con un calo del 6% contro dollaro e del 5% contro euro, costringendo la Bank of Russia ad allestire piani di intervento a sostegno del mercato.

Le vendite hanno travolto pure le Borse di tutta Europa, inclusa Zurigo, con pesanti perdite comprese...