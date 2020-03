Chi ha veramente diritto al lavoro ridotto? Una domanda che in questi giorni sta surriscaldando l’hotline messa a disposizione delle aziende da parte del Cantone. Se infatti Berna si è adoperata affinché la procedura sia snellita per tutti i lavoratori dipendenti, mettendo anche a disposizione 8 miliardi di franchi per le indennità per il lavoro ridotto, la situazione resta poco chiara per gli indipendenti, una categoria finora esclusa dalla possibilità di far capo a questo strumento.

Va detto che il Consiglio federale ha incaricato la Segreteria di Stato per l’economia (SECO) «di valutare, entro il 20 marzo, la possibilità di estendere il diritto all’indennità ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori impiegati temporaneamente». E proprio ieri, la stessa...