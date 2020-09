Finora il 2020 è stato un anno redditizio per gli amanti dell’oro. Fatta eccezione per il crollo di marzo provocato dal tonfo delle Borse, da inizio anno le quotazioni sono in netta crescita. Una fortunata combinazione di fattori - tra cui i timori legati alla curva dei contagi, le politiche monetarie espansive, i tassi estremamente bassi e il dollaro debole - in agosto avevano fatto schizzare la sua quotazione sopra il livello record di 2.070 dollari l’oncia. Dato che questa costellazione non sembrava destinata a modificarsi nel breve periodo, diversi analisti avevano subito ipotizzato su un trend rialzista fino ai 3.000 dollari.

Ebbene, da agosto è successo proprio il contrario: le quotazioni sono sempre più lontane dai massimi, fino ad oscillare negli ultimi giorni in una fascia tra i 1.850...