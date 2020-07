Orsay chiude le filiali in Svizzera

Orsay, marchio di abbigliamento nato in Germania nel 1975 e specializzato nei vestiti per ragazze, chiuderà i propri undici negozi in Svizzera. Una cinquantina di collaboratori rischia il posto di lavoro. La notizia, diffusa dal quotidiano gratuito 20Minuten, è stata confermata a Keystone-ATS da un portavoce del sindacato Unia.

Il modo con cui è stata comunicata la chiusura ha destato critiche: intervistata dal giornale, una collaboratrice ha affermato di aver ricevuto venerdì mattina per posta un adesivo con la scritta «Chiudiamo» da incollare all’entrata del negozio. A detta della donna si tratta di una procedura poco professionale e per nulla rispettosa nei confronti dei dipendenti.

La direzione della Ditres SA di Basilea, che gestisce il marchio in Svizzera per conto dell’azienda germanica, non ha voluto esprimersi sulla vicenda. Il marchio Orsay fa parte dell’Association Familiale Mulliez (dell’omonima ricchissima famiglia francese) che detiene importanti insegne come Auchan - leader dei supermercati in Francia - o Décathlon (negozi di sport).