La pandemia ha avuto effetti diversi sui singoli fornitori di prestazioni: il volume dei servizi forniti dai medici è rimasto stabile rispetto all’anno precedente (+0,2%), è aumentato del 7,1% per le case di cura e del 3,4% per le organizzazioni Spitex, mentre è diminuito del 2,4% per i fisioterapisti. Nel caso delle farmacie, le prestazioni fatturate tramite l’assicurazione obbligatoria sono aumentate del 4,1% e per i laboratori del 6%.