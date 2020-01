In controtendenza con le preoccupazioni attuali sulla tenuta dell’economia a causa del coronavirus, gli economisti sembrano positivi sulla congiuntura per l’anno corrente in Svizzera. L’indice KOF, calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo, è progredito in gennaio di 3,9 punti a 100,1 punti.