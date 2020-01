Le aziende svizzere si aspettano un’evoluzione stabile dell’economia per il 2020. Anche l’euro è atteso a un tasso piuttosto costante appena sotto 1,10 franchi, mostra uno studio di Credit Suisse effettuato fra 1280 società.

Il settore dei servizi si dimostra piuttosto ottimista, si legge in un comunicato odierno della grande banca. In tale ramo il 34% si aspetta un indebolimento dell’economia, quota che sale al 41% nell’industria. In generale gli intervistati (52%) si attendono un aumento del PIL stabile e solo l’11% crede che ci sarà una crescita maggiore.