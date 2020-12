Le grandi aziende dovranno fare uno sforzo per garantire che le donne siano meglio rappresentate nelle direzioni e nei consigli di amministrazione a partire dal prossimo anno. Fra le nuove leggi in vigore dal 2021, ve ne sono diverse che riguardano direttamente le imprese.

Non sono comunque previste sanzioni: le circa 250 aziende potenzialmente interessate dovranno semplicemente spiegare perché non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Avranno cinque anni per modificare la composizione dei consigli di amministrazione e dieci anni per la direzione.