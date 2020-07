Giugno positivo per le casse pensioni sul fronte degli investimenti. Ma da inizio anno il saldo è negativo. Dai dati pubblicati negli scorsi giorni da UBS, in giugno il rendimento è stato dello 0,87%, e da inizio anno del -2,36%. I dati del Credit Suisse invece mostrano un +0,82% in giugno e un -1,94% da inizio anno. Per tutto il secondo trimestre, il rendimento è stato pari al 5,62%. Come valutare questi dati?

Perdite in parte recuperate

«Un 2. trimestre positivo per i rendimenti delle casse pensioni - spiega Fabrizio Ammirati, responsabile della clientela istituzionale di Banca del Ceresio di Lugano - permette di recuperare buona parte delle perdite conseguite con il drammatico mese di marzo, quando a causa del sostanziale blocco dell’attività economica nelle maggiori economie mondiali, tutti...