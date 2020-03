Lo stato di salute dell’economia oggi è oggetto di valutazioni contrapposte, ma alcuni giudizi non si basano sui fatti, e questo è molto pericoloso. È quanto afferma Lino Terlizzi nel suo libro «Niente paura», presentato questa sera a Lugano.

L’obiettivo di Lino Terlizzi, editorialista ed ex vicedirettore del Corriere del Ticino, è proprio riportare il dibattito sui fatti, per evitare scelte sbagliate a livello politico. «Il sovranismo e il populismo - ha sottolineatoieri - si nutrono di leggende, non di realtà».

Il libro è stato presentato in un incontro moderato da Fabio Pontiggia, direttore responsabile del Corriere del Ticino, che ha visto anche la partecipazione dell’economista e docente universitaria Amalia Mirante e del dottore in Scienze politiche Vito Monte.

Facili narrazioni

Come...