Il gruppo Coop ha realizzato nel 2019 un utile netto di 531 milioni di franchi, il 12,2% in più dell’anno precedente. Il risultato operativo EBIT è salito dell’1,3% a 782 milioni. Come già anticipato a inizio gennaio il fatturato è cresciuto dell’1,3% a 30,7 miliardi di franchi.

Nel settore commercio all’ingrosso/produzione Coop ha realizzato un giro d’affari di 14,1 miliardi di franchi, pari a una crescita in valute locali del 2,5%. I ricavi delle aziende di produzione è cresciuto a tassi di cambio costanti dello 0,5% portandosi a 4,8 miliardi di franchi. Il gruppo Transgourmet ha registrato vendite per 9,7 miliardi di franchi (+3,7% in valute locali ma solo +0,3% in franchi), confermandosi la seconda azienda nel commercio europeo del cash&carry e del rifornimento all’ingrosso, rileva Coop.