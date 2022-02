(Aggiornato alle 12.13) Credit Suisse ha registrato una perdita di 1,57 miliardi di franchi nel 2021, a fronte di un utile netto di 2,7 miliardi nell’esercizio precedente. A pesare sui conti del numero due bancario elvetico sono stati gli scandali Archegos Capital e Greensill Capital.

Il quarto trimestre è pure finito nelle cifre rosse a -2,01 miliardi di franchi, contro un -353 milioni nello stesso periodo del 2020, indica Credit Suisse in una nota odierna.

Questa controprestazione era attesa, dal momento che in gennaio la grande banca svizzera aveva lanciato un avvertimento sui risultati. Gli accantonamenti per le controversie legali pesano negativamente sui conti per 500 milioni di franchi, mentre una rettifica di valore da 1,6 miliardi era già stata annunciata in novembre.

Credit Suisse non renderà pubblico il rapporto su Greensill

La banca ha nel frattempo annunciato che non renderà pubblico il rapporto indipendente esterno che ha commissionato su Greensill Capital, la società finanziaria anglo-australiana il cui dissesto rischia di causare pesanti perdite a Credit Suisse.

La decisione è stata presa visto il procedimento di recupero dei fondi in corso e la «complessità legale del caso», ha indicato l’istituto nel giorno in cui ha diffuso i risultati trimestrali. A indagare era stato chiamato lo studio legale Walder Wyss, presente anche a Lugano, con il supporto della società di revisione e consulenza Deloitte Touche Tohmatsu.

Il rapporto è finito e le sue conclusioni sono state trasmesse al consiglio di amministrazione (Cda), nonché all’autorità di vigilanza Finma. Dato l’impatto sulla reputazione di Credit Suisse, «sono state adottate misure nei confronti di diversi individui dove ritenuto appropriato dal Cda», si legge nel comunicato odierno. Per quanto riguarda i fondi stessi, tutte le vie di recupero continueranno ad essere perseguite a beneficio degli investitori.

Credit Suisse aveva annunciato a inizio marzo 2021 la liquidazione dei fondi di «supply chain finance», cioè di finanziamento della catena di approvvigionamento delle aziende, gestiti con Greensill, per un volume che all’origine era di 10 miliardi di dollari.

-5% in borsa

In mattina il titolo dell’istituto è arrivato a perdere il 5%, nell’ambito di un mercato generalmente fermo. L’azione è scesa a un minimo di 8,77 franchi, azzerando praticamente l’intero guadagno accumulato dall’inizio dell’anno, dopo che già il 2021 si era rivelato da dimenticare: il titolo Credit Suisse si è contratto del 23% nel corso dell’anno, a fronte di un SMI che è salito del 20% e con i «cugini» di UBS a +32%.

Storicamente il titolo CS valeva ancora 96 franchi nel 2007. Poi è arrivata la crisi finanziaria, con un primo minimo a 22 franchi nel 2009, ma non è finita lì: il titolo è andato ancora calando e per anni si è mosso sui 12-15 franchi. Nel marzo 2020, al momento dello scoppio della crisi del coronavirus, ha toccato il suo minimo a poco più di 6 franchi.

Se tutto questo è ormai storia, oggi il principale argomento di discussione fra gli esperti è il calo dei ricavi operativi, che hanno mancato anche la stima più pessimistica. Il dato viene visto da un lato come una conseguenza della riduzione dei rischi, ma dall’altro anche come prova di una perdita di quote di mercato. Allo stesso tempo comunque le spese operative non sono aumentate così tanto come si temeva. Nel complesso, tuttavia, gli osservatori considerano difficile fare una valutazione ragionevole delle cifre attuali, a causa dei numerosi fattori straordinari come rettifiche di valore, accantonamenti per vertenze legali e vendite di proprietà immobiliari.

«Gli ingredienti per il calo dei proventi erano noti al più tardi dall’avvertimento sugli utili del 25 gennaio», commenta un esperto della Zürcher Kantonalbank (ZKB). «Tuttavia, l’estensione della flessione è una sorpresa».

Gli osservatori sono particolarmente preoccupati per il futuro. Credit Suisse ha chiuso l’ultimo trimestre e l’intero anno 2021 con una perdita, mentre la maggior parte degli istituti comparabili ha presentato risultati forti, se non record, sottolinea Vontobel. La banca si trova in una posizione più debole dei suoi concorrenti.

Il grande istituto elvetico è attualmente preoccupato di preservare il capitale e soddisfare i requisiti normativi: non appare avere l’obiettivo di generare rendimenti per gli azionisti, commenta da parte sua JP Morgan.

