EFG International ha registrato una buona evoluzione dei fondi in gestione nel terzo trimestre e annuncia per l’assemblea generale che si terrà il prossimo 8 dicembre il voto sulla distribuzione della seconda tranche del dividendo 2019 pari a 0,15 franchi per azione. Il dividendo complessivo per il 2019 ammonterà così a 0,30 franchi per azione.

L’istituto in un comunicato stampa diffuso ieri ha reso noto che nel terzo trimestre ha registrato un crescita dell’afflusso netto di nuovi fondi in gestione nella parte alta del target del 4-6%. Questo incremento fa seguito a quello del primo semestre dove il rialzo dei fondi amministrati è stato del 5,5%. A fine settembre il dato ammontava ad un totale di 151,3 miliardi di franchi.

Come atteso, i margini di guadagno sono rimasti sotto pressione a causa dei bassi tassi di interesse. Tuttavia, alcune misure messe in campo da EFG per migliorare la performance stanno già portando i loro frutti, e altre misure verranno introdotte entro la fine dell’anno. Alla fine del terzo trimestre, il ratio costi/ricavi si situava all’80%, in calo di 6 punti percentuali rispetto alla fine del primo semestre.

In linea con il suo piano strategico EFG continua ad ottimizzare le sue strutture interne. Fra le misure adottate vi è il trasferimento di alcune attività retail in Ticino alla Banca dello Stato, annunciato lo scorso 30 settembre, con l’obiettivo di concentrarsi sul core business del private banking. .

Cambiamenti nel Cda

EFG annuncia anche che Spiro Latsis, membro del Consiglio di amministrazione, ha deciso di non ripresentarsi per la rielezione nel corso della prossima assemblea generale annuale, in agenda per il mese di aprile del 2021.

