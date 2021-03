Il mondo delle fiduciarie di gestione patrimoniale è diventato sempre più regolamentato. Ne abbiamo parlato con Stefano Fiala, CEO della Veco Invest (Gruppo Veco) di Lugano.

Stefano Fiala.

Negli ultimi anni il quadro normativo all’interno del quale operano le fiduciarie di gestione patrimoniale è stato rafforzato. Quali sono le conseguenze per le piccole e medie società del settore?

«Il quadro normativo, in continua evoluzione, si è notevolmente complicato negli ultimi 10 anni. Si è rafforzata in maniera importante la tutela del cliente, come ad esempio la trasparenza dei costi da parte del gestore. Trasparenza però anche dal cliente verso il gestore, con maggiori compiti di ‘indagine fiscale’ a carico di quest’ultimo. Un ulteriore fronte complicato è l’attività cross-border, ovvero la selva di leggi e direttive che regolano le modalità di vendita dei servizi finanziari verso residenti di Paesi terzi. Questi sono solo alcuni esempi. I gestori patrimoniali hanno dunque dovuto attrezzarsi, adattando - con notevoli investimenti - la propria struttura».

È previsto l’arrivo di altre regolamentazioni. Quali sono i principali cambiamenti in vista e quali effetti avranno sul settore?

«Il quadro andrà a complicarsi ulteriormente con l’introduzione - da poco avvenuta - della Legge sui Servizi Finanziari e la Legge sugli Intermediari Finanziari. Di fatto andranno riviste tutte le direttive, i processi interni, la classificazione dei clienti, le normative cross-border e compliance, e via dicendo, per adeguarsi ai nuovi standard imposti dalla Finma.

Lei crede che per i piccoli fiduciari sarà difficile soddisfare tutti i requisiti per ottenere la licenza Finma?

«La piazza finanziaria ticinese è composta da diversi attori, ed ognuno di loro deve adattarsi in base al proprio business model. Le banche sono ovviamente avanti a tutti perché l’iper-regolamentazione in questo settore è già presente da tempo. Tant’è vero che il processo di consolidamento è avanzato. Il ‘para-bancario’, un termine ormai obsoleto che andrebbe rivisto, invece è composto sostanzialmente dai gruppi fiduciari, i Multi Family Office ed i piccoli gestori: una miriade di piccole società specializzate unicamente nella gestione patrimoniale ma che spesso si presentano come ‘family office’. Oggi in Ticino ‘nel parabancario’ vi sono oltre 200 operatori, anche se è difficile mapparli tutti, visto che il 90% ha una dimensione piccola, inferiore ai 10 dipendenti. Sarebbe interessante fare un’indagine strutturata da parte del CSB o della FTAF per capire meglio questi numeri e i trend dei prossimi anni».

A suo avviso cosa succederà in futuro?

«Il settore è in fermento, ma la dinamica è stata molto diversa da quello bancario: negli ultimi anni questa categoria è notevolmente cresciuta. Un dato su tutti: il numero di gestori patrimoniali nel periodo 2013-2018 è cresciuto del 21%; nello stesso periodo quello degli istituti bancari è sceso del 26%. Sarà interessante rivedere questi numeri tra qualche anno, alla luce dei cambiamenti sopra descritti. Non prevedo una diminuzione dei volumi gestiti dai gestori patrimoniali, ma ritengo ragionevole che la miriade di micro-aziende che popolano questa categoria dovrà trovare delle soluzioni e costruire alleanze, o tra loro o con società di maggiori dimensioni».

Che ruolo giocano i clienti in questo contesto?

«Anche le esigenze dei clienti sono mutate negli ultimi 10 anni. Dal proprio gestore di fiducia vogliono maggiore professionalità nello specifico del proprio business (la gestione patrimoniale), ma anche la capacità di offrire ulteriori servizi legati alla persona, alla famiglia o all’azienda. Penso ad esempio al tema della successione aziendale, della gestione di multi-relazioni bancarie, della fiscalità svizzera e internazionale, alla creazione di trust, alla consulenza in ambito assicurativo piuttosto che digitale. Ciò significa maggiore competenza e diversificazione delle proprie attività che possano rispondere alle nuove esigenze dei clienti, ma rappresenta di contro un potenziale importante motore di crescita organica per la società».

Come affrontare questa sfida?

«Ritengo che trovare delle alleanze sia fondamentale. Quali? Come? La partita è complessa, ma idealmente sarebbe auspicabile trovare una controparte che ‘mi completi’. Quindi certo: economie di scala. Ma bisogna anche completare la propria paletta di servizi, che unite ad accresciute competenze sono il vero valore aggiunto per fare il salto di qualità».

Come sono posizionati i piccoli fiduciari in questo processo?

«Salvo eccezioni, sarà molto complicato. L’asticella, che la Finma pone per l’ottenimento dell’autorizzazione che ogni gestore dovrà richiedere entro la fine del 2022 è alta. Implica costi importanti e un’ulteriore professionalizzazione della struttura, che i piccoli difficilmente riusciranno ad affrontare. Per questo motivo è necessario attivarsi ora alla ricerca di soluzioni, perché la scadenza sopraindicata arriva in fretta, e la ricerca e l’implementazione delle soluzioni prende tempo e risorse».

Quali rischi e quali opportunità implica una alleanza?

«Non adattarsi all’evoluzione appena descritta, temo non sia una via percorribile. Troppi i rischi: di non ottenere la licenza, di avere un’eccessiva compressione dei margini, in inciampare in errori legati alla compliance, di non saper far fronte alle esigenze dei clienti. L’opportunità è invece quella di rilanciarsi, di creare un motore di crescita organica, di voler guardare al futuro preparandosi in modo tattico e strategico, e di contribuire a tener viva e competitiva la preziosa piazza finanziaria ticinese».

