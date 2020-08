Il CEO di Novartis Vas Narasimhan non prevede una svolta nella lotta contro il coronavirus nel prossimo futuro. Il mondo dovrà convivere a lungo con il virus, ha affermato in un’intervista pubblicata dalla Neue Zürcher Zeitung. «La scorsa primavera c’è stato un breve momento di speranza», secondo Narasimhan. All’epoca si pensava che ci sarebbe stata una singola ondata di infezioni, ma è ormai chiaro che la pandemia continuerà per quest’anno e probabilmente per gran parte del prossimo.