Lunedì il colosso svedese dell’abbigliamento Hennes & Mauritz (H&M) ha annunciato un calo delle vendite del 30% da inizio giugno, dopo un tonfo del fatturato del 50% da inizio aprile a 2,7 miliardi di franchi. Il miglioramento relativo è legato alle aperture dei negozi: mentre l’80% dei punti vendita globali a metà aprile era chiuso per il confinamento legato al virus, oggi la quota è scesa al 18%. Il gruppo si trova in buon compagnia: Inditex ad esempio, proprietaria di marchi come Zara, Stradivarius e Massimo Dutti, prevede una ripresa delle vendite dopo crolli del 44% tra gennaio e aprile.

Ma la riapertura dei negozi da sola probabilmente non basterà a far tornare ai clienti la voglia di entrarci come prima, soprattutto vista l’accelerazione di alcuni trend del settore durante la pandemia....