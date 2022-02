Per il settore industriale una ripresa con il turbo

Il settore industriale esce dalla pandemia in ottima forma, recuperando e anzi superando i livelli pre crisi. L’Ufficio federale di statistica ieri ha pubblicato i dati del settore secondario nel quarto trimestre e per tutto il 2021. Per l’intero anno il settore secondario ha presentato un aumento della produzione del 7,9% (cifre d’affari +8,9%) rispetto all’anno precedente, con una crescita del ramo dell’industria pari al 9,2% (cifre d’affari +10,1%) e di quello delle costruzioni pari all’1,2% (cifre d’affari +3,7%).

Come si vede dai dati seguenti, sono stati recuperate le perdite del 2020, quando le contrazioni della produzione e delle cifre d’affari del ramo dell’industria erano ammontate rispettivamente al –3,3% e al -5,8%, e per quanto riguarda le costruzioni il calo era stato del –0,2%...