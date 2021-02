Nel 2020 l’export orologiero è calato del 22% a 17 miliardi. Anche il fatturato di Swatch è sceso del 32% e la società per la prima volta ha chiuso in perdita (disavanzo di 53 milioni di franchi). Ne abbiamo parlato con Oliviero Pesenti, presidente dell’Associazione ticinese dell’industria orologiera.

Come giudica l’andamento del settore nel 2020?

«Io mi aspettavo un calo e addirittura dati peggiori, perché l’anno è stato caratterizzato dal lockdown che ha provocato un drastico calo delle esportazioni. Infatti i mercati esteri in primavera erano completamente bloccati, così come le fabbriche in Svizzera. Considerato tutto questo, il risultato è ancora abbastanza accettabile».

Quali sono stati i prodotti più penalizzati?

«Sicuramente quelli dell’entrata di gamma, ossia gli orologi con un prezzo...