Dopo le speranze di una solida ripresa economica, ieri è stato il giorno del ripensamento. Infatti sono stati pubblicati una serie di dati statistici che inducono alla prudenza nel valutare la forza della ripartenza economica dopo il lockdown. Anche le Borse ieri hanno accolto questi dati con preoccupazione, con gli indici andati in territorio negativo già dall’apertura.

La Commissione europea ha rivisto le sue previsioni congiunturali, e ora stima un calo del Prodotto interno lordo (PIL) della zona euro pari al 8,7% nel 2020, per risalire del 6,1% nel 2021. I dati peggiori per il 2020 sono quelli di Italia (-11,2%), Spagna (-10,9%), Francia (-10,6%). Per Bruxelles quella in atto è «una recessione ancora più profonda» delle attese, e con «divergenze più ampie». A maggio Bruxelles indicava per l’Italia - 9,5%.

«Le previsioni economiche d’estate ci mostrano che la strada per la ripresa è ancora lastricata di incertezza», anche perché «la pandemia ha colpito l’economia europea più forte dell’atteso, anche se un cauto rimbalzo sta cominciando», ha commentato il commissario UE all’Economia, Paolo Gentiloni. Nel 2020 «contrazioni relativamente forti sono attese in Italia, Francia e Spagna, mentre contrazioni più ridotte si attendono in Germania, Olanda e Polonia», ha spiegato Gentiloni.

Deludono i numeri tedeschi

Anche dalla Germania sono giunte notizie che non hanno rassicurato gli investitori. In maggio la produzione industriale in Germania è salita, ma in modo meno marcato delle attese. Secondo i dati diffusi dall’ufficio federale di statistica è salita del 7,8% rispetto ad aprile, contro una stima dell’11% del consensus di Bloomberg. Anno su anno la perdita è del 16,9%.

Colpita l’occupazione

D’alta parte, questa situazione avrà delle rispercussioni sull’occupazione a livello globale. Nei Paesi OCSE, l’organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica con sede a Parigi, il tasso di senza lavoro raggiungerà un livello record, al 9,4%, entro la fine del 2020 (quarto trimestre) e inizierà a diminuire solo nel 2021.

«Basandosi sulle misure rapide e decisive che sono state prese inizialmente dinanzi alla crisi della COVID-19, i Paesi devono adesso fare tutto il possibile per evitare che questa crisi dell’occupazione non si trasformi in una crisi sociale generalizzata», ha affermato il segretario generale dell’OCSE, Miguel Angel Gurria. Anche negli Stati Uniti ci sono timori per il futuro dell’economia. Secondo Raphael Bostic, presidente della Federal Reserve (Fed) di Atlanta, la ripresa USA potrebbe essere «in stallo» a causa della recente tendenza di crescita dei contagi da COVID-19. «Alcuni aspetti sono preoccupanti e potrebbero suggerire che la traiettoria di questa ripresa sarà un po’ più sconnessa di quanto potrebbe essere altrimenti», ha dichiarato in un’intervista al «Financial Times».

Shopping al rallentatore

Tornando all’Europa, è particolarmente preoccupante la situazione dell’Italia. Nel Paese infatti, l’alleggerimento delle misure anti-coronavirus non è coinciso con una ripresa dello shopping, anzi. Le vendite di vestiti hanno registrato a maggio un calo del 38% rispetto all’anno precedente e quelli di scarpe e borse del 35%.

Inoltre, oltre sei alberghi e ristoranti su dieci rischiano la chiusura entro un anno a seguito dell’emergenza coronavirus, mettendo in pericolo più di 800 mila posti di lavoro. Lo afferma un’indagine dell’Istituto nazionale di statistica (Istat).

Denunciano l’esistenza di fattori economici e organizzativi che ne mettono a rischio la sopravvivenza il 65,2% delle imprese di alloggio e ristorazione (19,6 miliardi di euro di valore aggiunto). A queste si aggiungono il 61,5% delle aziende dello sport, cultura e intrattenimento (con 3,4 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 700 mila addetti).

Indici in discesa

In questo contesto le Borse europee hanno perso terreno. Zurigo è scesa dello 0,44%, Milano dello 0,1%, Francoforte dello 0,92%, Londra dell’1,53% e Parigi dello 0,74%. A metà seduta a Wall Street l’indice Dow Jones era in flessione dello 0,83%. Sul versante dei metalli preziosi, i timori sull’espansione della COVID hanno spinto il prezzo dell’oro a 1.795 dollari l’oncia, ossia ai massimi da 8 anni.

