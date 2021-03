Si attenua la discesa dell’industria svizzera degli orologi. L’impatto della pandemia e delle restrizioni anti virus per una parte delle attività si fa ancora sentire, ma la curva delle esportazioni di orologi elvetici migliora, seppur lentamente. Secondo i dati della Federazione dell’industria orologiera svizzera (Fh), nel mese di febbraio l’export di orologi rossocrociati è stato di 1,59 miliardi di franchi, con una flessione solo leggera (-0,3%) rispetto a un anno prima. Nell’insieme dei primi due mesi di quest’anno, l’export è stato di 3,19 miliardi di franchi, cioè -5,9% in rapporto allo stesso periodo del 2020. Considerando che per l’intero 2020 il calo è stato del 21% e che nel gennaio di quest’anno la flessione è stata dell’11% (a causa, in parte, di un giorno lavorativo in meno),...