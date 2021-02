Secondo Stefano Modenini, direttore dell’Associazione industrie ticinesi (AITI), anche i prossimi mesi si annunciano impegnativi. Lo abbiamo intervistato.

Come giudica i dati sul fatturato e la produzione industriale per il 2020, anche alla luce della crisi legata alla pandemia?

«Rispecchiano le indicazioni provenienti dalle aziende in questi mesi. L’industria è un settore prevalentemente d’esportazione e pertanto la forte frenata dei mercati internazionali ha avuto il suo peso. I numeri che certificano il calo di fatturato e produzione presi in sé sembrano contenuti, ma non è così. Infatti sono oltre dieci anni che non si registrava un calo simile».

Il Ticino è in linea con i dati nazionali?

«Per quanto concerne il fatturato in Ticino, se prendiamo tutto l’arco dell’anno mi posso immaginare che...