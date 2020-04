Gli esperti di UBS ampliano comunque lo sguardo anche ad altro, sottolineando come in brevissimo tempo la crisi del coronavirus ha modificato in modo sostanziale le prospettive finanziarie del settore pubblico: gli stimoli economici, i pacchetti di salvataggio e il calo del gettito fiscale porteranno a loro avviso a un significativo aumento del debito. La lotta politica si farà più serrata e con essa aumenteranno le richieste alla BNS di versare contributi maggiori.

Secondo UBS la BNS ha ancora margine di manovra per aumentare i versamenti e, tenuto conto di quella che si presenta come la più profonda recessione degli ultimi 40 anni, dovrebbe sfruttare questo potenziale. Tuttavia per gli analisti della maggiore banca svizzera in gioco vi sono in questo caso importi miliardari a una sola cifra, ben lungi dall’essere sufficienti per salvare ad esempio interi settori dell’economia o per ristrutturare la previdenza per la vecchiaia.