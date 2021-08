Primo semestre positivo per Raiffeisen: l’utile netto ha raggiunto i 505 milioni di franchi, in aumento del 46% su bas annua. Il risultato d’esercizio è cresciuto di quasi il 20% a 614 milioni. In aumento anche le ipoteche concesse: +1,4% a 192,9 miliardi. I depositi della clientela hanno raggiunto i 200,6 miliardi di franchi (+10 miliardi). Il 10% dei crediti Covid erogati l’anno scorso da Raiffeisen è già stato integralmente rimborsato. Sono stati azzerati 2.700 degli oltre 24.000 prestiti concessi. A livello di volumi la quota dei rimborsi è ancora maggiore: 350 milioni su circa 2 miliardi di franchi. Abbiamo intervistato il CEO Heinz Huber.

Voi oggi avete pubblicato i vostri risultati semestrali. Come giudica i dati?

«Raiffeisen ha ottenuto un ottimo risultato nel primo semestre. Abbiamo...