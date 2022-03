Nell’esercizio 2021 risultati da incorniciare per il gruppo Raiffeisen, sia a livello nazionale, sia a livello di Federazione Ticino e Moesano. Raiffeisen Svizzera ha conseguito un utile di 1,07 miliardi di franchi, in progressione del 24,2%. E anche a sud delle Alpi l’andamento è stato molto positivo.

I prestiti alla clientela sono saliti dell’1,59% a 14,6 miliardi. «La debole crescita - ha spiegato Mauro Cavadini - può essere spiegata con il fatto che nel 2020 abbiamo concesso molti crediti COVID, che nel 2021 hanno iniziato ad essere rimborsati». Dal canto loro, i crediti ipotecari sono progrediti del 2,12% a 13,7 miliardi di franchi. Questa attività rappresenta il core business delle Raiffeisen e questa crescita dimostra che c’è ancora molto interesse per l’immobiliare. Negli ultimi anni i prezzi immobiliari sono aumentati e da alcune parti sono giunti allarmi per un surriscaldamento del settore. Ma Alina Augello ha fornito una visione abbastanza rassicurante della situazione: «Noi pensiamo - ha spiegato - che la domanda in Svizzera tenderà un po’ a calare, a causa anche delle normative che richiedono maggiori mezzi propri per acquistare un immobile». Comunque, all’interno dell’istituto i crediti in sofferenza a livello nazionale sono bassi.