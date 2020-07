Anche Medacta, come buona parte dell’industria elvetica, ha risentito del lockdown legato al coronavirus. Per la prima volta nella storia dell’azienda, il fatturato è diminuito: nel primo semestre è infatti sceso (su base annua) dell’11% a 135 milioni di euro (145 milioni di franchi).

Ospedali in stand by

Chiaramente, come per tutte le industrie del settore medico, a pesare sulle attività del gruppo con sede a Castel San Pietro (TI), che produce dispositivi ortopedici, è stato il differimento degli interventi medici legato alle misure prese per contrastare la diffusione del Covid-19.

La caduta del fatturato comunque è stata molto differenziata a seconda delle varie regioni del mondo. In Europa la flessione è stata del 17% (a cambi costanti) a 59 milioni di euro, mentre negli Stati Uniti l’arretramento...