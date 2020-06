Per Moodys’ il rallentamento economico indotto dal coronavirus aumenterà il debito delle economie avanzate a causa del crollo della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) e dell’aumento del deficit.

Il balzo del debito - rileva l’agenzia - è maggiore per Canada (Aaa stabile), Francia (Aa2 stabile), Italia (Baa3 stabile), Giappone (A1 stabile), Spagna (Baa1 stabile), Regno Unito (Aa2 negativo) e Stati Uniti (Aaa stabile).

Il maggiore debito è quasi interamente o principalmente legato, viene sottolineato, a misure fiscali in Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, mentre una crescita del Pil nominale più debole contribuisce maggiormente all’aumento del debito in Europa e in Giappone.