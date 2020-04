«UBS ha iniziato bene l’anno, e nel primo trimestre ha operato al suo meglio, a tutti i livelli». Sergio Ermotti, CEO di UBS, ha commentato così ieri i risultati ottenuti dalla maggiore banca svizzera. Infatti nei primi tre mesi dell’anno l’istituto ha registrato un utile netto di 1,6 miliardi di dollari, in aumento del 40% rispetto ad un anno prima. Il dato è superiore agli 1,5 miliardi preannunciati da UBS a inizio aprile.

I ricavi operativi si sono attestati a 7,93 miliardi (7,2 miliardi nello stesso periodo del 2019), mentre i costi operativi sono saliti del 4% a 5,93 miliardi, portando la cost/income ratio al 72,3% (77,9% un anno prima es 80,5% a fine dicembre).

Sostegno ai clienti

«Siamo molto soddisfatti - rileva Ermotti - non solo per l’aumento dell’utile, ma anche per il sostegno che abbiamo fornito ai collaboratori e ai clienti in questa crisi. Inoltre tutte le unità e tutte le regioni della banca hanno contribuito ai risultati. E sottolineo anche che non si sono verificati effetti speciali a sostenere l’utile, e questo a livello di ricavi, di costi e di tasse. Quindi si tratta di un risultato ‘pulito’, di qualità elevata».

Marzo positivo

«A determinare un risultato così positivo - spiega - oltre al fatto che c’è stata molta volatilità sui mercati, ha giocato anche il fatto siamo riusciti a offrire servizi ai clienti in maniera ininterrotta e al nostro business-mix, che si basa su un profilo di rischio che tiene in considerazione anche scenari di stress economico. Da tempo avevamo detto che guardavamo con scetticismo a certe dinamiche macroeconomiche e geopolitiche, e quindi eravamo pronti da punto di vista strutturale a rispondere ad una crisi. E questo non lo si prepara in un trimestre, ma è il frutto di un’impostazione che noi perseguiamo da anni».

«La crisi legata al coronavirus pesa su molte aziende - commenta Ermotti - ma siamo meno preoccupati rispetto ad altri grazie alle caratteristiche del nostro modello di business. Ci aspettiamo comunque nei prossimi trimestri delle perdite sui crediti, e dobbiamo aspettarci anche un aumento del costo del finanziamenti, che durerà fino a quando la situazione si sarà stabilizzata».

Solide le aziende elvetiche

«Tuttavia - continua - noi abbiamo concesso la maggior parte dei crediti in Svizzera, dove l’economia è forte, e questo permette di gestire meglio le crisi. Finora abbiamo erogato 2,5 miliardi di franchi alle piccole e medie imprese nell’ambito del programma di aiuti della Confederazione. Ma ben il 70% di queste in precedenza non aveva una linea di credito, e quindi erano molto sane. Questo dimostra che generalmente le aziende svizzere sono solide, il che ci permette di essere relativamente ottimisti».

«Sul futuro - conclude - è difficile fare previsioni. Vengono ipotizzati molti scenari economici, e anche da questo dipenderà l’andamento della nostra banca. Noi siamo comunque restiamo fiduciosi, visto che abbiamo adottato un modello funzionante e profittevole anche in un momento di forte stress come quello attuale».

Tornando ai conti trimestrali, i fondi amministrati sono scesi nettamente soprattutto a causa della debole evoluzione dei mercati azionari, portandosi a 3.236 miliardi di dollari a fine marzo dopo 3.607 miliardi a fine dicembre. La net new money è ammontata a 12 miliardi di franchi.

Alla luce della pandemia, complessivamente le rettifiche di valore nette sui rischi di credito sono ammontati a 268 milioni di dollari.

Finanziamenti alle PMI

Nell’ambito dell’attuale programma di sostegno del Consiglio federale alle piccole e medie imprese l’istituto ha elaborato fino a venerdì scorso più di 21.000 richieste e concesso prestiti per un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di franchi. Come già comunicato, UBS donerà eventuali guadagni derivanti da tali crediti a progetti svizzeri di sostegno alla comunità.

È pure già noto che la banca verserà 30 milioni di dollari per diversi progetti d’aiuto elvetici e globali. Nella nota viene inoltre ricordato che i membri della direzione hanno deciso di donare nei prossimi sei mesi la metà del proprio stipendio a favore di misure di sostegno.

