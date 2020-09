In poco più di cinque mesi, tra fine di marzo e inizio settembre, le Borse mondiali hanno attuato un recupero straordinario. In queste settimane si registrano anche alcune turbolenze – d’altronde nessun indice azionario può solo e sempre salire – ma nel complesso le Borse sembrano per ora mantenere la tendenza di fondo al rialzo. Dopo la marcata caduta tra febbraio e marzo, nel momento dell’esplosione del coronavirus, i listini azionari hanno registrato una risalita più che consistente, che è andata oltre le aspettative. L’indice borsistico mondiale in dollari Msci Acwi era ieri attorno ai 289 punti, a un soffio dal picco pre virus di 290 e sopra il livello di inizio anno di 280 punti. Considerando che questo indice era sceso sino a circa 190 punti in marzo, il recupero è stato ampio e rapido....