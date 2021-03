Pesanti perdite per Swiss nel 2020

Per la prima volta da 15 anni Swiss chiude l’esercizio in rosso e lo fa pesantemente: nel 2020 la compagnia controllata da Lufthansa ha visto volatilizzarsi quasi 2 milioni di franchi al giorno, sulla scia delle conseguenze della crisi del coronavirus. La società sta pensando a ulteriori misure di risparmio, in particolare attraverso la riduzione della flotta.

Stando ai dati diffusi oggi l’esercizio scorso ha visto i ricavi attestarsi a 1,9 miliardi, il 65% in meno del 2019, a causa del crollo della domanda dopo lo scoppio della pandemia. I passeggeri si sono ridotti del 75% a 4,8 milioni, i voli non sono stati più di 48’000 (-68%).

Numeri di questo tipo non potevano non incidere sulla redditività: il vettore ha chiuso l’anno con una perdita operativa di 654 milioni di franchi, da confrontare con l’utile di 578 milioni dei dodici mesi precedenti.

Il quarto trimestre, caratterizzato da un aggravamento della situazione epidemiologica globale, ha confermato la tendenza di fondo di un 2020 da dimenticare: i proventi sono scesi a 311 milioni (-76% su base annua) e il risultato operativo è stato negativo per 239 milioni (+89 milioni nell’ultima parte del 2019). L’anno poteva chiudersi ancora peggio, se non fosse stato per il settore cargo, che ha beneficiato dell’elevata domanda di trasporti di beni sanitari.

«La pandemia e le conseguenti restrizioni di viaggio ci hanno messo a dura prova», afferma il Ceo Dieter Vranckx, citato in un comunicato odierno. «La crisi ci ha colpito molto più duramente di altre industrie, a causa dell’alta percentuale di costi fissi che è abituale nel settore dell’aviazione».

Per preservare la liquidità l’impresa ha ridotto drasticamente i costi: sono state fra l’altro concordate misure con i dipendenti a terra e con il personale di cabina, mentre proseguono i negoziati con i piloti. Entro la fine del 2021 saranno cancellati circa 1000 impieghi, attraverso la fluttuazione naturale, i prepensionamenti e i tempi parziali. L’azienda ha anche tagliato del 20% la dirigenza e ridotto da quattro a tre i membri della direzione.

Anche il 2021 non è cominciato bene: nel corrente mese di marzo Swiss offre circa il 25% dell’offerta del 2019. «Dall’inizio dell’anno la situazione è drasticamente peggiorata: sta diventando chiaro che l’intera industria delle compagnie aeree sta subendo un cambiamento strutturale», commenta Vranckx. «Di conseguenza anche Swiss dovrà prendere in considerazione un ridimensionamento più pronunciato di quello previsto finora». Qualsiasi ridimensionamento della flotta avrebbe anche un impatto sulla rete delle rotte e sulla struttura dei costi, osserva il manager svizzero-belga. «Una decisione in merito non è ancora stata presa».

