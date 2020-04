Petrolio, mercato instabile e ripresa lenta

Il prezzo del petrolio si è ripreso, ma la situazione rimane estremamente instabile. Il crollo della domanda provocato dalla pandemia di coronavirus dovrebbe continuare ancora per qualche tempo, e il blocco della produzione pone problemi di non facile soluzione.

Oggi a spingere la quotazione del greggio è stata la notizia secondo cui il presidente USA Trump ha annunciato che ci sono piani allo studio per non far affondare l’industria americana del petrolio. Inoltre, in un Tweet Trump ha autorizzato la marina militare americana ad affondare a vista qualunque vascello da guerra della Repubblica Islamica Iraniana qualora dovessero attaccare le navi americane. Grazie a queste notizie il petrolio si è ripreso. Il Wti è salito del 20,05% a 13,89 dollari al barile, e il Brent del 6,98% a 20,68 dollari...