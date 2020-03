Petrolio, sui tagli scontro fra Mosca e Riad

È un accordo piuttosto evanescente quello raggiunto oggi in occasione della riunione OPEC+, cioè allargata ai partner non tradizionali. Infatti proprio il principale fra questi, la Russia, non sarebbe d’accordo sull’intesa caldeggiata dall’Arabia Saudita, leader dell’Organizzazione. La conclusione auspicata in occasione del vertice dei Paesi produttori di petrolio sarebbe quella di tagliare l’offerta di 1,2-1,5 milioni di barili al giorno, allo scopo di compensare la minore domanda determinata dai timori di rallentamento economico globale, con la Cina in testa, sull’onda del coronavirus.

Non è tuttavia ancora chiara la posizione di Mosca al riguardo, visto che il ministro russo dell’Energia, Alexander Novak, ha lasciato il vertice di Vienna senza avallare la scelta di un taglio drastico, e...