Philip Morris International acquista la danese Fertin Pharma

Shopping nel settore farmaceutico per Philip Morris International che ha siglato un accordo per l’acquisizione della danese Fertin Pharma per un valore aziendale di 5,1 miliardi di corone danesi circa 820 milioni di dollari statunitensi. Il closing dovrebbe avvenire nell’ultimo trimestre dell’anno.

Fertin Pharma è un’azienda privata con oltre 850 dipendenti, le cui attività sono basate in Danimarca, Canada e India che sviluppa e produce a contratto (CDMO), specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di gomme, buste, compresse liquefabili e altri sistemi orali solidi per la somministrazione di principi attivi, inclusa la nicotina, ed è tra i produttori leader di tecnologie per le terapie sostitutive della nicotina (NRT). Nel 2020, l’azienda ha generato un fatturato netto di 1,1 miliardi di corone danesi (circa 160 milioni di dollari statunitensi). Fertin Pharma è attualmente di proprietà del Fondo di investimento globale EQT e Bagger-S›rensen & Co Al completamento dell’acquisizione, Fertin Pharma diventerà una consociata interamente controllata di Philip Morris.

‘L’acquisizione di Fertin Pharma rappresenterà un significativo passo in avanti nella realizzazione di un futuro senza fumo, migliorando il nostro portafoglio di prodotti senza combustione, in particolare nel settore modern oral, e accelerando i nostri progressi nei business senza nicotina», ha affermato Jacek Olczak, chief executive officer di Philip Morris International. «Il portafoglio diversificato di tecnologie della Fertin, il mix aziendale in evoluzione e l’esperienza di livello mondiale arricchiranno le nostre capacità di innovazione, fornendo velocità e scala per supportare i nostri obiettivi di generare nel 2025 oltre il 50% dei nostri ricavi netti da prodotti senza fumo e almeno 1 miliardo di dollari da prodotti senza nicotina». «Fertin Pharma ha intrapreso un viaggio fantastico con EQT e la famiglia Bagger-S›rensen come proprietari. Con la nuova proprietà in atto, Fertin Pharma sarà in un’ottima posizione per continuare a realizzare la propria visione», ha affermato Peter Halling, Chief Executive Officer di Fertin Pharma.