Il London Stock Exchange ed Euronext raggiungono l’accordo su Borsa Italiana. Piazza Affari passa al consorzio paneuropeo di cui fanno parte anche due istituti italiani, Cdp Equity e Intesa Sanpaolo. Al mercato di Milano era interessata anche la svizzera SIX, che aveva a sua volta presentato un’offerta.

Lse conferma in una nota di aver accettato di vendere l’intera partecipazione in Borsa Italiana a Euronext per un valore patrimoniale di 4,325 miliardi di euro (circa 4,7 miliardi di franchi), più un importo aggiuntivo che riflette la generazione di cassa da completare.