Tecnologie che cambiano il modo di lavorare e l’offerta dei servizi alla clientela, acquisizioni e fusioni, nuove regolamentazioni, concorrenza internazionale. La piazza finanziaria svizzera ha difeso in questi anni la sua leadership, ora deve continuare ad affrontare le diverse sfide. La piazza ticinese dal canto suo si confronta da vicino anche con il nodo dei rapporti con il mercato italiano. Quali sono le prospettive per la piazza elvetica e del cantone? Se ne parlerà domani sera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Cristina Maderni, presidente Federazione fiduciari ticinesi, e Stefano Rogna, direttore generale Banca del Sempione. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.