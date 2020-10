Pigioni commerciali e pandemia, poche criticità

Sono poche le criticità emerse nel settore delle pigioni commerciali in seguito alla crisi della Covid-19. È quanto rileva un rapporto approvato oggi dal Consiglio federale, che sottolinea l'importanza della rapida e sostenuta ripresa economica e il sorprendente numero di intese sulla riduzione degli affitti. Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nella Svizzera occidentale e in Ticino. La situazione continuerà ad essere monitorata.

In una nota, l'Esecutivo ricorda di non aver mai voluto intervenire nei rapporti di diritto privato tra locatari e locatori, preferendo analizzare la situazione da vicino. Durante il periodo delle massime restrizioni, dal 17 marzo al 26 aprile 2020, circa 113'000 rapporti locativi su un totale di 390'000 sono stati interessati dalle chiusure disposte dal Consiglio federale. Le pigioni cumulate degli immobili commerciali colpiti dalle misure ammontano a 530 milioni di franchi al mese e corrispondono al 27% del volume delle pigioni.

La percentuale di locatari ritrovatisi in difficoltà a pagare la pigione è salita nelle settimane del lockdown dal 6% al 33%, secondo un'inchiesta rappresentativa condotta da gfs.bern citata dal Governo. Circa il 60% delle parti contraenti ha cercato, e in gran parte trovato, un'intesa per mitigare la situazione. La stragrande maggioranza è stata raggiunta prima delle decisioni del Parlamento del giugno 2020. In quasi tre casi su quattro ha avuto per oggetto una riduzione della pigione.