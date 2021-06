PIL 2021: +3,5%, secondo un sondaggio del KOF

Le prospettive economiche per l’anno in corso sono leggermente migliorate in Svizzera, secondo un gruppo di economisti intervistati dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF). Gli esperti hanno alzato la loro previsione di crescita del Pil al 3,5%, ossia 0,2 punti percentuali in più rispetto all’ultimo sondaggio pubblicato a marzo.