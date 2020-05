Tutti gli indicatori dell’economia mondiale si sono deteriorati, scrivono gli esperti romandi in un comunicato odierno. L’evoluzione positiva registrata a fine 2019 è stata annientata dall’epidemia di coronavirus, che ha provocato quasi l’arresto dell’economia nella Confederazione, come peraltro nella gran parte degli altri paesi.

Se il 2020 sarà molto negativo, il 2021 si presenta di rimbalzo, con una variazione del Pil che il Créa stima del 3,2%: può sembrare tanto, osserva l’istituto, ma sarà ancorato su un effetto base e soprattutto risulterà largamente insufficiente per riportare la produzione a livelli pre-crisi. Anche considerando che a partire dal 2022 sarà possibile mantenere la progressione del 2021, serviranno 5-6 anni per recuperare il terreno perduto, mettono in guardia gli specialisti losannesi.