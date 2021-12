I dati emergono da un’analisi globale pubblicata oggi dall’organizzazione con sede a Parigi. In precedenza l’OCSE scommetteva su una crescita svizzera rispettivamente del 3,2% quest’anno e del 2,9% per i dodici mesi successivi. Viene anche fornita una prima stima per il 2023, pari al +2,1%.

Ecco una panoramica delle previsioni dell’andamento del prodotto interno lordo (PIL) svizzero per il 2021, nonché - quando disponibili - per il 2022 e il 2023. Oggi l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha corretto lievemente le sue stime per l’anno in corso e per i dodici mesi successivi, avanzando anche un primo pronostico per il 2023.