L’allentamento delle restrizioni sanitarie avvenuto relativamente presto e la struttura settoriale dell’economia svizzera hanno contribuito a evitare un crollo del PIL ancora più marcato, si legge in un comunicato odierno.

Si tratta comunque di un crollo record, ma se si effettua un paragone internazionale la Svizzera se l’è cavata molto bene, ha detto ai media a Berna Eric Scheidegger, capo della Direzione politica economica presso la SECO. In Germania, ad esempio, la contrazione è stata del 10% e in Francia del 14%.

Tutto questo è dovuto al fatto che la Confederazione ha alleggerito il lockdown piuttosto rapidamente. Inoltre, il settore chimico e farmaceutico, fortemente presente in Svizzera, ha avuto un effetto stabilizzatore.

Nel secondo trimestre l’industria chimica e farmaceutica ha in effetti registrato un aumento dello 0,3% del valore aggiunto, stabilizzando i risultati dell’intera industria manifatturiera (-10,3%, prima della revisione: -9,0 %), anche se non è stata in grado di compensare le perdite dei rami industriali più sensibili alle variazioni congiunturali.