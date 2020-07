Martedì la Greater Zurich Area (GZA), organizzazione di marketing territoriale cui il Ticino ha formalmente aderito nel 2019, in collaborazione con Confindustria Bergamo e l’Ufficio per lo sviluppo economico della Divisione dell’economia ha organizzato un incontro virtuale sul sistema regionale dell’innovazione ticinese, con l’obiettivo di valutare potenziali sinergie e opportunità di collaborazione tra mondo accademico e industriale sull’asse Ticino-Lombardia.

Tra le principali iniziative già concretizzate e intraprese in quest’ottica vi sono la adesione allo Swiss m4m Center, centro attivo nel settore della stampa 3D per la produzione di impianti medicali metallici in Svizzera partecipato anche dall’Empa e dal Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI nel 2019, e la collaborazione tra SUPSI e inspire AG, struttura svizzera per il trasferimento tecnologico all’industria MEM partecipata dal Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) che ha portato alla creazione di progetti ed attività di ricerca comune focalizzato su manifattura additiva e digitalizzazione dei sistemi di produzione, incluse applicazioni di motori di AI.