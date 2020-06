La Banca centrale europea (BCE) lancia Eurep, un nuovo strumento con cui fornirà alle banche centrali fuori dall’Eurozona liquidità in euro a fronte di titoli denominati in euro come collaterale.

La facility, che si affianca agli accordi bilaterali di rifinanziamento esistenti e alle linee di swap con cui la Bce fornisce euro a fronte di altre valute (in particolare yen, franco svizzero, dollaro, valute dei paesi nordici), è pensata come una «rete precauzionale» per fronteggiare «le necessità di liquidità in euro dovuta alla pandemia fuori dall’Eurozona» e sarà disponibile fino a giugno 2021.

SI tratta di un ulteriore passo verso lo sviluppo dell’euro come valuta globale, in un’arena dominata dal dollaro, e che incoraggia anche l’emissione e la diffusione globale di strumenti di debito denominati in euro.