L’umore dei responsabili degli acquisti in Svizzera si è notevolmente deteriorato con lo scoppio della crisi del coronavirus, in particolare nel settore dei servizi: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio mensile condotto dall’associazione di categoria Procure.ch a fine marzo, i cui dati vengono interpretati dagli specialisti di Credit Suisse (CS). Il pacchetto di aiuti deciso dalla Confederazione per le imprese in difficoltà riceve buoni voti.

L’indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager’s Index, PMI) è sceso in marzo ben al di sotto della soglia di crescita pari a 50 punti: nel settore industriale l’indicatore si è contratto rispetto al mese precedente di 5,9 punti a 43,7 punti, mentre in quello dei servizi vi è stato un crollo di 23,9 punti a 28,1 punti, emerge dalle informazioni pubblicate oggi da CS.

I dati mostrano che il blocco dell’economia elvetica imposto dal Covid-19 colpisce direttamente i fornitori di servizi più di quanto faccia per le aziende industriali, spiegano gli specialisti della banca. Gli indicatori sono sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti per il comparto industriale (le scommesse erano su valori fra 40 e 44 punti), mentre rappresentato un dura sorpresa per quanto riguarda i servizi: le stime andavano da 35 e 41 punti.

Nel settore industriale, il PMI è ai minimi dal luglio 2009. In forte calo è in particolare la componente occupazione (-8,4 punti a 42,5), fattore che testimonia di un minor fabbisogno di manodopera. Al momento del sondaggio (dal 24 al 26 marzo) già un quarto delle aziende aveva chiesto il lavoro ridotto. Problemi sono generati anche dalla disponibilità di beni e in particolare dalle forniture dall’Italia: i tempi di consegna hanno continuato ad aumentare.

Il comparto occupazione si è ridotto anche nei servizi (-7,4 punti a 46,2). In flessione sono anche gli ordinativi e le commesse in portafoglio. Ma il crollo maggiore è quello relativo all’attività (l’equivalente alla produzione nell’industria), scesa di 30 punti a 22,4.

Gli operatori al fronte guardano in generale con favore a quanto deciso a Berna dalle autorità politiche: oltre al lavoro ridotto vengono considerate in modo favorevole le misure per garantire la liquidità, ritenute un buon strumento per superare la crisi. Anche il fatto che i provvedimenti siano stati attuati in modo rapido e non burocratico è stato accolto positivamente.

Tuttavia soprattutto i fornitori di servizi vedono un margine di miglioramento nell’approvvigionamento di beni, ad esempio nel commercio internazionale. In questo campo viene chiesto un maggior sostegno governativo.

Il PMI è considerato fra i principali indicatori per l’economia svizzera insieme al barometro del KOF (Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo). Quest’ultimo, sulla scia della pandemia è a sua volta sceso pesantemente, registrando il calo mensile più forte da quello osservato nel gennaio 2015, dopo l’abbandono della soglia minima di cambio con l’euro da parte della Banca nazionale svizzera.

