Per il momento non si assiste in Svizzera a sparizioni massicce di PMI (piccole e medie imprese). La strategia del Consiglio federale che mira a prevenire un’ondata di fallimenti in seguito all’epidemia di coronavirus sembra dare i suoi frutti. È quanto rileva un’analisi delle iscrizioni al registro del commercio del 2020 e dello stesso periodo dell’anno scorso, riporta oggi la NZZ. I dati vengono forniti quotidianamente dalla piattaforma di dati economici Moneyhouse, precisa il giornale.