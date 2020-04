Le conseguenze sono pure importanti per il fatturato. Un quarto delle PMI ritiene che subirà una perdita della redditività del 50% o più. Circa la metà considera «probabile» un fallimento se la situazione non si allenterà. Tale rischio viene giudicato «improbabile» per oltre il 20% delle società interrogate.

Circa il 20% delle aziende reputa che sarà a corto di liquidità nel prossimo mese e si trova già in serie difficoltà. Quasi il 60% afferma che sarà in seria difficoltà se non potrà riprendere gli affari come d’abitudine nei prossimi quattro mesi.